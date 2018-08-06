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Фермеры Казахстана обратились к Назарбаеву из-за роста цен на дизтопливо

Экономика

Фермеры считают, что если вопрос не будет решен, то сельское хозяйство ждет масштабный кризис

Фермеры Казахстана обратились к Назарбаеву из-за роста цен на дизтопливо
Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Астана, 6 августа 2018, 14:40 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен вмешаться в вопрос регулирования цен на дизельное топливо, так как ни правительство, ни парламент не способны решить этот вопрос, сообщает 6 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на союз фермеров Казахстана.

В союзе считают, что депутаты парламента и члены национальной палаты предпринимателей «Атамекен» отстранились от проблемы стоимости дизельного топлива для аграриев. Фермеры Казахстана считают, что если вопрос не будет решен, то сельское хозяйство ждет масштабный кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа союз фермеров Казахстана призвал правительство на время уборочной кампании субсидировать приобретение топлива на 10­-15% от рыночной цены.

Читайте ранее в этом сюжете: Фермеры Казахстана бьют тревогу из-за роста цен на дизельное топливо

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Сельское хозяйство
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