Экономика России выдержит возможные санкции США — Moody’s

Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Возможные ограничительные меры США против российского госдолга не нанесут непоправимый ущерб экономике Российской Федерации. Об этом сообщил аналитик Moody's Кристин Линдоу в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Российская Федерация, снизившая зависимости от доллара и сократившая вложения в казначейские бумаги США, готова «пережить» любые экономические санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с апреля по май текущего года Российская Федерация сократила свои активы в облигациях государственного займа США с $96 млрд до $15 млрд.

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