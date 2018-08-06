Понедельник, 6 Августа 2018 года
13:11:24 МСК

Экономика России выдержит возможные санкции США — Moody’s

Экономика

С апреля по май текущего года Российская Федерация сократила свои активы в облигациях государственного займа США до $15 млрд

Вашингтон, 6 августа 2018, 11:44 — REGNUM  Возможные ограничительные меры США против российского госдолга не нанесут непоправимый ущерб экономике Российской Федерации. Об этом сообщил аналитик Moody's Кристин Линдоу в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Российская Федерация, снизившая зависимости от доллара и сократившая вложения в казначейские бумаги США, готова «пережить» любые экономические санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с апреля по май текущего года Российская Федерация сократила свои активы в облигациях государственного займа США с $96 млрд до $15 млрд.

Читайте также: Демурин о выводе активов РФ из США: Свобода маневра и патриотический сигнал

А также: Введение санкций против госдолга РФ может понизить курс рубля — Citi

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить