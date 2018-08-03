Суд обязал «КазТрансОйл» вернуть потребителям $2,9 млн

Астана, , 18:38 — REGNUM Специализированный межрайонный экономический суд Астаны обязал АО «КазТрансОйл» вернуть потребителям 1 млрд тенге ($2,86 млн) в виде снижения действующего тарифа на воду, сообщили в пресс-службе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики республики.

В результате проверки установлено, что АО «КазТрансОйл» не выполнило обязательства по исполнению тарифной сметы за 2014, 2016 и 2017 годы, а также инвестиционные программы на общую сумму 1,041 млрд тенге ($2,86 млн).

Отметим, «КазТрансОйл» оказывает услуги по транспортировке нефти, а также осуществляет подачу воды по магистральному водопроводу Астрахань — Мангышлак и прилегающим сетям. Общая протяженность сети водопроводов «КазТрансОйл» составляет 1975 км.

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