Рубль может потерять до 25% стоимости из-за новых американских санкций

Москва, , 16:39 — REGNUM Если США введут санкции и запретят проведение операций по российскому госдолгу, то российский рубль значительно ослабнет, и избежать таких последствий российской экономике не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Накануне американские сенаторы предложили законопроект с новыми санкциями против РФ. Теперь политики США предлагают запретить транзакции, связанные с суверенным долгом РФ, а также инвестиции в энергетические проекты с российским участием. На фоне таких заявлений российская валюта уже стала снижаться к доллару и евро. Это снижение продолжится и дальше, уверен Николаев.

«Если под санкциями в отношении суверенного российского долга будет подразумеваться держать российские облигации и от них надо будет избавляться, то это будет сильнодействующее средство. При любых санкциях спрос на рублевые активы резко падает: при рыночной экономике рубль — это тоже товар, хоть и своеобразный. И при резком падении спроса на товар, падает и его цена, то есть, рубль ослабевает. Так что очевидно последствие новых санкций — достаточно существенное снижение рубля, я думаю, до 25%», — считает Николаев.

В целом, отмечает он, рубль в последнее время в значительной степени держался за счет того, что иностранным инвесторам было выгодно покупать эти облигации в рамках спекулятивный операций carry trade (продажа низкодоходной и покупка высокодоходной валюты).

«Эти операции и дальше будут выгодны, но если они подпадают под запрет, то вся доля нерезидентов, которых сейчас более 30%, из них уйдет. И кто-то должен будет их заместить. Быстро и безболезненно заместить 30% держателей российских госбумаг будет очень сложно, на это нужно время. Компенсационная мера в данном случае — это падение рубля», — подчеркнул Николаев.