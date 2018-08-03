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В России пресекли ввоз 60 тонн казахстанского лука

Экономика

Груз был возвращен отправителю

Новосибирск, 3 августа 2018, 14:23 — REGNUM  Инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области пресекли незаконный ввоз на территорию России 60 тонн репчатого лука из Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы установили, что на двух партиях лука отсутствовала маркировка на упаковке. Третья партия лука следовала с отсутствием фитосанитарного сертификата. Груз был возвращен отправителю.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Казахстан ввел временное ограничение на поставку птицеводческой продукции из трех регионов Казахстана. Запрет связан со вспышкой вируса гриппа птиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из трех регионов России

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Экономика Казахстана
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