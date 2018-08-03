Куба упростила законодательство ради привлечения инвестиций

Гавана, , 04:22 — REGNUM Новые изменения в законодательстве, касающиеся упрощения процесса привлечения иностранных инвестиций, опубликовала официальная газета кубинского минюста La Gaceta Oficial.

Кубинская газета Granma сообщает, что лидер компартии Кубы Рауль Кастро призвал «преодолеть застоявшиеся стереотипы, полные предрассудков, против иностранных инвестиций».

Отмечается, что по новым правилам инвесторы не обязаны предоставлять кубинскому министерству внешней торговли и иностранных инвестиций технико-экономическое обоснование своих проектов. Также отменяется требование предоставления экспертиз о возможном влиянии проекта на окружающую среду.

Кроме того, упрощаются административные процедуры и сокращается срок рассмотрения проектов, что должно, по мнению авторов инициативы, ускорить принятие проектов и способствовать активному привлечению инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля кубинские власти приняли решение возобновить выдачу разрешений на ведение предпринимательской деятельности, ранее остановленную в 2017 году ради наведения порядка в сфере частного предпринимательства.

Отмечалось, что основной причиной приостановки стали махинации некоторых кубинских бизнесменов, пытавшихся уклоняться от уплаты налогов и закупать сырье на черном рынке.

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