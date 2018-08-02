В Чувашии в I полугодии рождаемость снизилась на 5,8%

Чебоксары, , 19:03 — REGNUM Рождаемость в Чувашии, как и во всех регионах Поволжья, продолжает падать. В I полугодии рождаемость уменьшилась на 5,8%, при этом смертность возросла на 1,2%. Более трети жителей умирают из-за болезни системы кровообращения. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в январе-июне 2018 года в Чувашии родились 6392 ребёнка. Это на 5,8% (или на 390 детей) меньше, чем было в аналогичном прошлогоднем периоде. Из них 2239 детей (35% от общего числа родившихся живыми) были по очередности рождения первыми, 2654 ребёнка (41,5%) — вторыми, 1102 ребёнка (17,3%) — третьими, 396 детей (6,2%) — четвертыми и более.

Умерли 8097 человек, что на 1,2% (или на 97 человек) больше к уровню I полугодия прошлого года. Основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (36,9% всех умерших), новообразования (11,6%), внешние причины смерти (10,5%), болезни органов дыхания (5,8%) и болезни органов пищеварения (5,4%).

Число умерших превысило число родившихся на 26,7% (в I полугодии 2017 года — на 18%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне 2018 года в Поволжье родились 152 800 человек, что на 5,1% меньше (или на 8272 человека), чем было за аналогичный прошлогодний период. В России рождаемость за этот период сократилась на 4,7%. Снижение произошло во всех регионах округа, более всего — в Марий Эл (-10,2%), Удмуртии (-7,6%) и Прикамье (-7,3%), минимальное — в Мордовии (-1,3%).

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