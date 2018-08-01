Рождаемость в Поволжье: лидеры и аутсайдеры

Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рождаемость снизилась. Снижение произошло во всех регионах ПФО, наибольшее — в Марий Эл, минимальное — в Мордовии. Во всех регионах округа, за исключением Мордовии, возросла и смертность. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе-июне 2018 года в Поволжье родились 152 800 человек, что на 5,1% меньше (или на 8272 человека), чем было за аналогичный прошлогодний период. В России рождаемость за этот период сократилась на 4,7%. Снижение произошло во всех регионах округа, более всего — в Марий Эл (-10,2%), Удмуртии (-7,6%) и Прикамье (-7,3%), минимальное — в Мордовии (-1,3%).

В расчёте на 1 тыс. жителей коэффициент рождаемости в ПФО составил за указанный период 10,4 (в РФ — 10,8). В округе самая высокая рождаемость отмечена в Татарии (11,8), далее идут Башкирия (11,5), Пермский край (11,3), Удмуртия (11,1) и Оренбуржье (10,9). Аутсайдерами являются Мордовия (8,3), Пензенская область (8,4) и Саратовская область (8,8).

Умерли в I полугодии текущего года в Поволжье 204 107 человек. Это на 1,5% (или на 3105 человек) больше к уровню I полугодия 2017 года. Смертность снизилась только в Мордовии (-1,8%). Чаще всего стали умирать в Нижегородской области (+3,8%), Марий Эл (+3,3%), Кировской и Пензенской областях (+2,8%).

Коэффициент смертность за I полугодие в Приволжском федеральном округе (в расчёте на 1 тыс. жителей) составил 13,9 (в РФ — 13). Антилидерами являются Нижегородская (15,8), Кировская (15,7) и Пензенская (15,5) области. Самая низкая смертность зарегистрирована в Татарии (12,1).

Согласно данным Росстата, в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом убыль населения отмечена во всех регионах округа, за исключением Татарии, где зарегистрирован прирост.

За указанный период в ПФО число умерших превысило число родившихся на 33,6%. Аутсайдером является Пензенская область (+84,3%). Минимальный показатель отмечен в Татарии (+2,3%).