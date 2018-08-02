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Из-за засухи Крым потерял почти половину урожая

Экономика

Вместо запланированных 1,7 миллиона тонн зерна на полуострове намолотили 880 тысяч тонн

Симферополь, 2 августа 2018, 16:48 — REGNUM  Из-за сильной засухи вместо запланированных 1,7 миллиона тонн зерна в Крыму удалось собрать всего лишь 880 тысяч тонн. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 2 августа заявил глава крымского министерства сельского хозяйства Андрей Рюмшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы рассчитывали на качественный урожай, весной были хорошие всходы, запас влаги, но засуха всё перечеркнула. В прошлом году урожай был выше — 1,4 миллиона тонн», — констатировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной жары и засухи в шести из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим ЧС.

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