Крымским аграриям нужно 90 тысяч тонн семян

Симферополь, , 15:32 — REGNUM Крыму необходимо подготовить к севу озимой группы зерновых почти 90 тысяч тонн семян. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК Андрей Алексеенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на то, что из-за засухи семена немного подгорели, они остаются жизнеспособными. Мы закончили апробацию на 30 тысяч га. Более пяти тысяч тонн семян урожая 2018 года получено на анализ в лабораторию. Активно идёт подготовка тех семян, которые в дальнейшем будут реализовываться нашими сельхозтоваропроизоводителями», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам уборочной кампании, которая в этом сезона завершилась раньше обычного, крымские аграрии обработали 547 тысяч гектар земли, собрав почти 900 тысяч тонн ранних зерновых культур.

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