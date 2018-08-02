Долги и дефицит бюджета Кстово снова покроют за счёт коммерческого кредита

Кстово, Нижегородская область, , 04:47 — REGNUM Департамент финансов Кстовского района Нижегородской области возьмёт кредит почти 39 млн рублей для покрытия дефицита бюджета и муниципальных долгов городского поселения «города Кстово». Аукцион по выбору финансовой организации пройдёт 20 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По условиям тендера, кредит должен быть предоставлен на период август 2018 года — сентябрь 2019 года. Максимальный объем привлекаемых ресурсов — 38 920 992 рубля 58 копеек, при этом стоимость кредита не должна превышать 10% — 3 892 099 рублей 27 копеек.

Срок возврата кредита — не позднее 365 дней с даты заключения контракта.

Напомним, в марте 2018 года на эти же цели департамент уже оформлял кредит в размере 49 млн рублей. Тогда победителем тендера стало ПАО «Сбербанк», на проценты которому по этому контракту будет перечислено свыше 4,475 млн рублей.

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Городская думы Кстово в конце декабря 2017 года утвердила бюджет города со следующими параметрами: доходы — 407 млн рублей, расходы — 447 млн рублей, дефицит — 40 млн рублей.

По сведениям из долговой книги, на начало июля 2018 года муниципальный долг Кстовского района составляет 739,6 млн рублей, обслуживание кредиторов обходится 25 762 945,7 рубля. Общая сумма коммерческих кредитов составляет 506,6 млн рублей, а расходы на их обслуживание — 25 646 764,86 рубля.