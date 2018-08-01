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Узбекистан усиливает сотрудничество с Восточно-Казахстанской областью

Экономика

Узбекистан планирует совместно развивать туристические и сельскохозяйственные проекты

Узбекистан усиливает сотрудничество с Восточно-Казахстанской областью
Туризм

Астана, 1 августа 2018, 20:26 — REGNUM  Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев прибыл в Восточно-Казахстанскую область для изучения перспектив сотрудничества в области сельского хозяйства и туризма, сообщает 1 августа издание BNews.

Дипломат встретился с первым заместителем акима (главы) области Ерланом Аймукашевым. В ходе встречи Ниязходжаев отметил, что Узбекистан планирует организовывать совместные туристические поездки. Казахстанская сторона выразила уверенность в том, что прошедшая встреча придаст импульс развитию отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем товарооборота между Узбекистаном и Казахстаном составил $2 млрд. В 2018 году этот показатель планируется увеличить до $3 млрд.

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Туризм
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