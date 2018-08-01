От «цифрового минимума» ожидают около 5 млрд рублей для телемедицины

Москва, , 19:15 — REGNUM Стандарт «цифрового минимума», возможность пользоваться которым должна быть у каждого гражданина, положительно скажется на российской медицине — причем, речь не только об онлайн-услугах, но и о приемах пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявила замгендиректора по медицине Международного медицинского кластера Влада Сайфетдинова.

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак предложил разработать стандарт «цифрового минимума», который обучит граждан использовать цифровые технологии. Это необходимо для цифровизации как населения РФ, так и экономики в целом. Так, отметил Турчак, каждый гражданин должен иметь возможность и уметь пользоваться дистанционными услугами, в том числе государственными, банковскими и телемедициной.

По словам Сайфетдиновой, если такое нововведение вступит в силу, то оно положительно скажется на развитии российской медицины. Так, сегодня врачи тратят много времени на бумажную работу, при этом страдает качество услуг, так как пациентов очень много.

«Если инициатива вступит в силу, то это приведет к позитивным сдвигам. Во-первых, объем услуг в телемедицине вырастет с 1 млрд рублей до 5−6 млрд рублей в ближайшие 3−4 года. Потенциал для роста огромен, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где сеть медучреждений имеет низкую плотность и где, как результат, дистанционные услуги докторов порой даже безальтернативны», — заявила Сайфетдинова.

Кроме того, по ее словам, вырастет и объем посещаемости клиник — он может увеличиться на 30−40%. Это станет возможным, поскольку инициатива усовершенствует механизм записи пациентов ко врачу.

«Это особенно важно для борьбы с онкологическими заболеваниями, для которой особенно важна ранняя диагностика и регулярные медосмотры», — подчеркнула эксперт.

Впрочем, по ее словам, нововведение также несет за собой и риски. Так, для корректно работы телемедицины необходимо тщательно прописать алгоритмы юридической идентификации.

«Иначе врачи могут столкнуться с исками пациентов, которые будут утверждать, что «по интернету с вами общался не я, а мой друг». Особенно важно прописать в этом плане минимальный возрастной порог, начиная с которого граждане могут пользоваться цифровыми услугами в медицине», — отметил Сайфетдинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телемедицина заработала в РФ с 1 января 2018 года. Граждане могут обратиться за консультацией к любому врачу дистанционно, по интернету, и врач может поставить диагноз онлайн.