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За полгода Центробанк Узбекистана направил $900 млн на поддержку сума

Экономика

В первом квартале 2018 года этот показатель составил $600 млн

За полгода Центробанк Узбекистана направил $900 млн на поддержку сума
Иллюстрация: Центральный банк Узбекистана
Узбекский сум

Ташкент, 1 августа 2018, 18:16 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года в Узбекистане объем валютных интервенций на поддержку национальной валюты сума составил $900 млн. Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики, опубликованном 1 августа на сайте Центробанка страны.

В первом квартале 2018 года этот показатель составил $600 млн. Специалисты Центробанка связывают использование валютных интервенций с сезонными изменениями объема денежных переводов в страну. Во втором и третьем квартале переводы увеличиваются.

Отметим, по итогам первой половины 2018 года объем денежных переводов в Узбекистан составил $2,3 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Узбекистана
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