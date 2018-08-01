За полгода Центробанк Узбекистана направил $900 млн на поддержку сума

Ташкент, , 18:16 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года в Узбекистане объем валютных интервенций на поддержку национальной валюты сума составил $900 млн. Об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики, опубликованном 1 августа на сайте Центробанка страны.

В первом квартале 2018 года этот показатель составил $600 млн. Специалисты Центробанка связывают использование валютных интервенций с сезонными изменениями объема денежных переводов в страну. Во втором и третьем квартале переводы увеличиваются.

Отметим, по итогам первой половины 2018 года объем денежных переводов в Узбекистан составил $2,3 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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