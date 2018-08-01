На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова сменилось руководство

Новосибирск, , 16:59 — REGNUM Руководитель холдинговой компании «Сухой» Игорь Озар назначил нового директора Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Им стал Сергей Панасенко, ранее занимавший должность первого заместителя директора филиала.

Предыдущий руководитель НАЗ им. Чкалова Сергей Смирнов в июле перешёл на должность вице-президента по производству и техническому развитию ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (владеет 81,64% акций компании «Сухой»).

По данным пресс-службы НАЗ им. Чкалова, Сергей Панасенко в 1987 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Самолетостроение». После этого пришёл на Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, где прошёл путь от мастера до первого заместителя директора филиала — директора производства военной авиационной техники. Общий стаж на заводе — 31 год.

Отметим, что НАЗ им. В.П. Чкалова — одно из крупнейших авиастроительных предприятий России, имеющее государственный оборонный заказ до 2020 года. В 2013 году предприятие вошло в состав холдинговой компании «Сухой» в качестве филиала компании и получило название — Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова.

С начала девяностых годов предприятие изготавливает многофункциональный истребитель Су-34. С 2003 года завод, в составе холдинга «Сухой», совместно с российскими и зарубежными партнёрами, работает над проектом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).