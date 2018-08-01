GM Uzbekistan решил оставить цены на свои автомобили без изменений

Ташкент, , 16:32 — REGNUM В Узбекистане автопроизводитель GM Uzbekistan не будет повышать стоимость своих автомобилей, как было анонсировано 30 июля, сообщили 1 августа в пресс-службе компании.

Стоимость автомобилей в компании изучают вместе со специализированными организациями и экспертами. Отмечается также, что прайс-лист со стоимостью автомобилей, появившийся ранее в сети, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля на сессии международного пресс-клуба глава GM Uzbekistan Шавкат Умурзаков заявил, что с 1 августа стоимость автомобилей будет повышена в среднем на 14%.

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