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GM Uzbekistan решил оставить цены на свои автомобили без изменений

Экономика

О повышении цен 30 июля заявил глава компании

Ташкент, 1 августа 2018, 16:32 — REGNUM  В Узбекистане автопроизводитель GM Uzbekistan не будет повышать стоимость своих автомобилей, как было анонсировано 30 июля, сообщили 1 августа в пресс-службе компании.

Стоимость автомобилей в компании изучают вместе со специализированными организациями и экспертами. Отмечается также, что прайс-лист со стоимостью автомобилей, появившийся ранее в сети, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля на сессии международного пресс-клуба глава GM Uzbekistan Шавкат Умурзаков заявил, что с 1 августа стоимость автомобилей будет повышена в среднем на 14%.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин Узбекистана объяснил причины повышения стоимости автомобилей

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