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В Костромской области открыт необычный сырзавод

Экономика

Предприятие будет выпускать сыр по монастырским рецептам

В Костромской области открыт необычный сырзавод
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Сыр

Макарьев, Костромская область, 1 августа 2018, 16:12 — REGNUM  В Макарьевском районе Костромской области открылся новый завод «Келарь» по производству сыра по монастырским рецептам, сообщает ГТРК «Кострома». Предприятие планирует выпускать 2 тонны сыра в сутки.

Как отмечают в новостном агентстве K1news.ru, сыроварня работает при Свято-Троицком Макариево-Унженском монастыре в деревне Половчиново Макарьевского района. Сыр планируется выпускать с учетом старинных монастырских традиций.

«Мы будем производить твердые, полутвердые сорта сыров. Качественные сыры, которые вызревают несколько месяцев — от четырех месяцев до года, и это действительно будет высококачественный сыр, который делается по традиционным технологиям», — отмечает директор завода «Келарь» Алексей Казанков.

На заводе трудятся 40 костромичей. На данный момент на предприятии идут пусконаладочные работы и производятся экспериментальные партии сыра.

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