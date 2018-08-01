«Нафтогаз» ожидает получения $100 млн от ЕБРР

Киев, , 11:03 — REGNUM «Нафтогаз Украины» может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до $100 млн на закупку газа, сообщает 1 августа УНИАН.

Отмечается, что ЕБРР 5 сентября рассмотрит предоставление «Нафтогазу» кредита на сумму до $100 млн. Кредит предоставит международный банк Goldman Sachs, а гарантом выступит американская правительственная организация по финансированию развития (OPIC).

Напомним, «Нафтогаз» добывает до 90% газа и нефти на Украине, а также разрабатывает нефтяные и газовые месторождения и продает нефтепродукты через сеть АЗС.

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Отметим, ЕБРР ранее согласился спонсировать строительство мусороперерабатывающего завода. Завод будет построен в течение двух лет и будет перерабатывать куриный помет в электро‑ и теплоэнергию.