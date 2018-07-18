На Украине построят мусороперерабатывающий завод на деньги ЕБРР

Киев, , 13:55 — REGNUM Завод по переработке куриного помета в тепло‑ и электроэнергию построит на Украине «Комплекс Агромарс», сообщает 18 июля УНИАН.

Согласно сообщению, представители компании намерены заключить соглашение с немецкой фирмой Kablitz, которая спроектирует и построит завод по переработке биоотходов на Украине. При этом средства на строительство завода выделит Европейсий банк реконструкции и развития (ЕБРР). Завод может быть построен в течение двух лет, он будет перерабатывать 330 т помета в 4,4 МВт тепло‑ и 6,2 МВт электроэнергии.

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Напомним, на Украине критически не хватает заводов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). По словам министра экологии Украины Остапа Семерака, только 3% ТБО перерабатываются, а оставшиеся 97% мусора просто складируются на свалках.

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