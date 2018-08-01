Сахалинский госуниверситет задолжал 800 работникам 46 млн рублей

Южно-Сахалинск, , 07:30 — REGNUM Сахалинский государственный университет задолжал 800 работникам более 46 млн рублей. Прокуратура уже установила нарушения трудового законодательства в крупнейшем вузе островного региона, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Прокуратура Южно-Сахалинска проводит проверку в Сахалинском государственном университете по сообщениям СМИ о наличии долгов по заработной плате. В настоящий момент установлено, что, в нарушение трудового законодательства РФ, в СахГУ образовалась задолженность по заработной плате за июнь — июль 2018 года, а также по выплате отпускных более чем перед 800 работниками. Общая сумма долгов превышает 46 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Южно-Сахалинска.

В адрес и.о. ректора СахГУ Олега Федорова прокурором Южно-Сахалинска внесено представление с требованием безотлагательно принять меры по погашению долгов по зарплате и отпускным перед сотрудниками университета.

В отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административном производстве.

И.о. ректора Федоров получил также прокурорское предостережение.

Прокуратура продолжает проводить проверку с целью выяснить причины невыплаты заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы в крупнейшем вузе Сахалинской области — СахГУ — с выплатой заработной платы начались еще в июне 2017 года. В июне 2018 года ситуация повторилась. Сотрудники университета возмущены тем, что руководство вуза ничего им не объясняет, когда будет зарплата не сообщает, а у людей срываются отпуска, они не могут платить по кредитам, не могут совершать необходимые покупки.

Минимальная стоимость обучения в СахГУ — 160 тыс. рублей. В 2016 году она составляла 120 тыс.

Ранее в дирекции вуза задержку заработной платы и отпускных объясняли выполнением майских указов президента: зарплату подняли до 200%, и теперь денег на её выплату нет совсем.

Бизнес Сахалина давно бьёт тревогу: молодые и перспективные молодые люди уезжают учиться на материк, из 50 выпускников сахалинских и курильских школ на островах остается всего 1.