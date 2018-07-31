В Сахалинском госуниверситете по-прежнему не платят зарплату: где деньги?

Южно-Сахалинск, , 09:30 — REGNUM Сотрудники крупнейшего вуза Сахалинской области — Сахалинского государственного университета — по-прежнему остаются без зарплаты и отпускных. Впервые в 2018 году люди пожаловались на недопустимую задержку денег в середине июля, им обещали выплатить положенное до 23 числа. Но денег нет до сих пор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Преподаватели и другие сотрудники СахГУ продолжают ждать зарплату и отпускные. Люди возмущены: у многих кредиты. Срываются отпуска, но ничего не меняется — денег нет.

В середине июля проверку по факту невыплаты заработной платы в образовательном учреждении начала прокуратура. Но и это не помогло.

Журналисты регионального ИА «Сахалин. Инфо» пытались выяснить причины происходящего у и.о. ректора университета Олега Федорова. Но господин Федоров от комментариев отказался.

В социальных сетях островитяне говорят о «кадровой деградации» крупнейшего вуза Сахалинской области:

«В университете имеет место быть кадровая деградация, которая и привела к коллапсу в управлении вузом. Пора бы уже и губернатору вмешаться».

«А нужно арестовать дорогие автомобили и.о. ректора и президента университета. Сразу деньги и найдутся!»

«У и.о. ректора Федорова на все жалобы один ответ: «Не нравится — увольняйтесь!»

«Этот университет — просто позор. Не тянет он на «университет» — ни научной базой, на управлением, ни материальной базой. Вспомните «фазанки» и «училища». Пусть у них будет хоть небольшое финансирование, но свое. Верните скоромное, но гордое название «институт» — без президентов, — пишут люди в социальных сетях.

В социальных же сетях студенты СахГУ сообщили, что задерживают стипендию:

«А мы все гадаем — почему нам, студентам-отличникам, стипендии нет. Ну, мы-то, ладно, подождем. А как нашим преподавателям быть? Людям в отпуск надо, отдохнуть, сил набраться, у них семьи, дети, ипотеки. Они не скажут банку — подождите, пока нам работодатель зарплату отдаст».

Как сообщало ИА REGNUM, у крупнейшего вуза Сахалина — СахГУ с июня 2017 года проблемы с выплатой зарплат и отпускных. Долги периодически закрываются, но потом возникают опять. Ранее в дирекции вуза объясняли, что ситуация возникла в связи с выполнением майского указа президента РФ: повышением зарплаты до 200%. И теперь у вуза просто нет денег.

Между тем минимальная стоимость обучения в СахГУ — 160 тыс. рублей. А в 2016 году она составляла 120 тыс.

Бизнес Сахалина между тем давно обеспокоен тем, что из региона уезжает молодёжь. По данным, озвученным в июле 2017 года, из 50 выпускников сахалинских школ в островном регионе остается всего один. Остальные уезжают за образованием на материк, да там и остаются.

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