Нацбанк Казахстана наказал Qazaq Banki, приостановив лицензию

Астана, , 14:20 — REGNUM Национальный банк Казахстана приостановил с 31 июля по 28 сентября действие лицензии АО Qazaq Banki на выдачу новых депозитов и открытие счетов физических лиц, сообщили 31 июля в пресс-службе Нацбанка.

Данные меры были введены в связи с нарушением банковского законодательства. В частности, банк систематически нарушал исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям.

Напомним, 15 июня в Qazaq Banki сообщили, что банк планирует отказаться от банковской лицензии в рамках процедуры объединения с АО «Народным сберегательным банком Казахстана».

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