Руденя: подготовка к зиме в Тверской области идет по графику

Тверь, , 13:59 — REGNUM Своевременная подготовка к отопительному периоду для Тверской области должна стать устойчивым трендом. Об этом на заседании правительства региона 31 июля заявил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«В прошлом году нам удалось существенно увеличить количество актов и паспортов готовности муниципальных образований, полученных в установленные сроки — до 74% по сравнению с 44,5% в 2016-м», — сообщил глава региона.

«Своевременная подготовка к отопительному периоду должна стать устойчивым трендом. Все ремонтные и регламентные работы должны быть выполнены в срок и в полном объёме», — подчеркнул Игорь Руденя, добавив, что руководители муниципалитетов несут персональную ответственность за подготовку территорий к отопительному сезону.

Отметим, что подготовка к новому отопительному сезону в регионе стартовала в мае. На капитальный ремонт объектов теплоснабжения из бюджета области направлено более 75,8 млн рублей, на модернизацию теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 млн рублей. В числе реконструируемых объектов — котельная в Рамешках, в п. Костюшино Андреапольского района строятся новые котельные, в д. Ручьи Конаковского района — вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения.

В планах — строительство теплогенераторной для детского сада в с. Медное Калининского района, ремонт четырёх котельных в Западнодвинском, Лесном, Максатихинском районах и теплосетей в разных муниципалитетах. На данный момент заключено 11 муниципальных контрактов на проведение этих работ, по остальным объектам завершаются конкурентные процедуры.

В общей сложности фонд ЖКХ Тверской области насчитывает более 1900 км тепловых 6000 водопроводных и 2500 канализационных сетей, 800 котельных, пять генерирующих источников. Проведены обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, гидравлические испытания и диагностика тепловых сетей, в котельных идёт создание запасов топлива. Работают региональная и муниципальные комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, ведутся выездные проверки.

Готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду по состоянию на 31 июля составляет 64%, объектов здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры и спорта — от 69 до 98%. Главам районов, в которых наблюдается отставание от графика подготовки, Игорь Руденя дал ряд поручений по ускорению сроков проведения необходимых работ.