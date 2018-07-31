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Минфин подготовит предложения по маркировке древесины

Экономика

А также по регистрации

Минфин подготовит предложения по маркировке древесины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 31 июля 2018, 10:16 — REGNUM  Минфин до 25 сентября представит предложения по маркировке продукции лесопромышленного комплекса. Это следует из опубликованного перечня поручений по итогам совещания, которое глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел в Петрозаводске.

Поручение дано Минфину, Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минцифре с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций представить в установленном порядке до 25 сентября 2018 года в правительство предложения «по включению продукции лесопромышленного комплекса в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе по регистрации древесины на специализированных пунктах приема».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 1 марта 2019 года вводится обязательная маркировка табачных изделий. Уже действует маркировка изделий из меха.

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Обязательная маркировка товаров в России
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