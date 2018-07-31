Жаркое лето приведет к росту цен на продовольствие в Германии

Берлин, , 08:49 — REGNUM Жаркое лето и отсутствие дождей в Германии приведут в этом году к крайне скудному урожаю и росту цен на продукты питания, передает немецкий телеканал N-TV.

Ассоциация фермеров ФРГ ожидает худшего урожая в этом столетии. Производители картофеля говорят о снижении урожая на 20% в этом году, фермеры предупреждают о возможном падении показателей на 40%. Потребители ощутят последствия жары осенью: цены на картофель и картофельные продукты (чипсы, картофель фри и т. д.), которые требуют поставок особо крупных клубней, вырастут. Бельгия, Нидерланды и Франция также столкнутся с этой проблемой.

В случае с фасолью и горохом, урожай которых должен поспеть к осени, падение урожайности достигнет 50%. Повышение цен коснется также молока и мяса, поскольку этим летом фермеры вынуждены закупать корм для животных и забивать скот раньше намеченного срока. Жаркое лето благотворно скажется лишь на виноградниках: цены на вино не повысятся, а урожай созреет раньше привычного срока.

По прогнозам синоптиков, 31 июля станет самым жарким днем в Германии в этом году: на востоке и в центральной части страны ожидается до 39 градусов тепла.