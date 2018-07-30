Воронеж и Минск свяжут прямые авиарейсы

Воронеж, , 17:52 — REGNUM Воронеж и столицу Белоруссии город Минск свяжут прямые регулярные авиарейсы. Сообщение об этом появилось на официальной странице международного аэропорта «Воронеж» «ВКонтакте» 30 июля.

Открытие рейсов запланировано на 18 декабря. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям туда, обратно — по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Воронежа в 05:35, посадка в Минске в 07:05, вылет из Минска в 23:05, прилет в Воронеж в 00:30.

Выполнять рейсы будет новый для воронежского аэропорта партнер АК «Белавиа».

Отметим, что продажа билетов уже открыта: стоимость билетов начинается от 7789 рублей (тариф с багажом).

Добавим, что ранее пресс-служба аэропорта сообщила о повышенном спросе на билеты из Воронежа в столицу Молдавии Кишинев.