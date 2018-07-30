Инвестиционные убытки от управления Нацфондом Казахстана превысили $2 млрд

Астана, , 15:07 — REGNUM По итогам шести месяцев 2018 года инвестиционные убытки от управления Национальным фондом Казахстана составили 785,4 млрд тенге ($2,26 млрд), сообщает 30 июля аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

По состоянию на конец июня 2018 года средства Нацфонда составили 22,1 трлн тенге ($63,72 млрд), что на 2% меньше, чем в конце июня 2017 года. За отчетный период поступления в фонд увеличились в два раза и составили 604,7 млрд тенге ($1,74 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в министерстве финансов Казахстана сообщили, что $21,5 млрд освобождены из-под ареста на основании решения суда первой инструкции в Брюсселе. Ранее эти средства были заморожены в рамках судебного иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати против Казахстана.

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