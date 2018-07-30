Транспортная реформа в Ростове-на-Дону переносится

Ростов-на-Дону, , 14:47 — REGNUM Какие транспортные компании Ростова-на-Дону продолжат обслуживать пассажиров после проведения конкурса на обслуживание новой маршрутной сети, станет известно уже в августе. Пока все перевозчики продолжат работу в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе городской администрации 30 июля.

«Предельный максимальный срок для завершения оптимизации маршрутной сети — 1 ноября. Это предельная дата, до которой необходимо провести процедуры по изменению, отмене и установлению маршрутов», — цитирует пресс-служба сити-менеджера города-миллионника Виталия Кушнарёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовские власти планируют провести транспортную реформу, в результате которой будут отобраны компании, способные обеспечить ростовчанам необходимый уровень обслуживания. Кандидатами на вылет стали три транспортных компании, обслуживающие пассажиров. Это ЗАО «АТП №5», ООО «Янтарь 1» и ООО «Авто-Лидер». Недавняя проверка выявила нарушения, которые допускают перевозчики.

Ожидается, что после оптимизации транспортной сферы маршрутная сеть города-миллионника будет состоять из 103 маршрутов. Их них 49 маршрутов будут обслуживаться автобусами большой вместимости, 38 маршрутов — средней вместимости, и 16 маршрутов — подвижным составом малой вместимости. Общее количество подвижного состава будет составлять около 1,3 тыс. единиц.

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