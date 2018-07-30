Комитет Госдумы по бюджету предлагает направлять акцизы на табак в регионы

Москва, , 14:08 — REGNUM Часть поступлений от акцизов на табак следует зачислять в региональные бюджеты, чтобы их доходы росли, а рынок табачной продукции «обелялся». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, такое предложение содержится в рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам правительству по итогам обсуждения параметров федерального бюджета на 2019−2021 годы.

Такая практика сегодня работает в отношении акцизов на крепкий алкоголь и, как отмечают члены профильного комитета, она оказалась достаточно эффективной. Так, собственные доходы бюджетов субъектов РФ росли, а отчисления из федерального центра за счет этого снижались.

«Представляется целесообразным развивать практику применения подобных стимулирующих механизмов, в том числе предлагается рассмотреть вопрос о передаче части поступлений от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты, что может также помочь в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции», — отмечается в документе.

Между тем парламентарии не уточняют, какая именно часть дохода от акцизов на табак, с их точки зрения, должна уходить в регионы.