Аудиторов обязали раскрывать налоговым органам сведения о клиентах

Москва, , 12:08 — REGNUM Налоговые органы теперь получили право истребовать у аудиторов документы и информацию, полученных ими от налогоплательщиков. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, документы могут быть истребованы налоговиками в случае, если они «не были представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке при проведении в отношении этого лица выездной налоговой проверки».

«В целях налогового контроля закон допускает сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов», — говорится в тексте законе.

За отказ предоставить документы предусмотрен штраф в 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (о наделении налоговых органов полномочиями по истребованию у аудиторских организаций документов, полученных ими о налогоплательщике) был принят Госдумой РФ 17 июля. 24 июля 2018 года его одобрил Совет Федерации.

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