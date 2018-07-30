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Долгов всё больше: на Урале растёт число исков по кредитным недоимкам и ЖКХ

Экономика

За первые полгода 2018 года количество таких дел в гражданских судах выросло более чем на 50% по отношению к аналогичному периоду 2017 года

Долгов всё больше: на Урале растёт число исков по кредитным недоимкам и ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Счет ЖКХ

Екатеринбург, 30 июля 2018, 12:01 — REGNUM  В судах Свердловской области растёт количество гражданских дел по долгам за предоставленные коммунальные услуги и о взыскании сумм по кредитным договорам и договорам займа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В первом полугодии 2018 года судами было принято к рассмотрению порядка 262 тысяч гражданских дел, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточнили в пресс-службе суда, отметив, что чаще всего встречаются дела связанные с жилищными правоотношениями.

Общий рост таких дел составил 51% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего судами различных инстанций в первом полугодии 2018 года было рассмотрено порядка 108 тыс. дел, связанных с жилищными правоотношениями, из них более 103 тыс. дел — это исковые требования по взысканию долгов за поставку электроэнергии и услуг ЖКХ.

«Рост обусловлен массовым обращением управляющих организаций, Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, вследствие значительной задолженности населения по оплате услуг ЖКХ», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также на 52% выросло число дел по искам о взыскании задолженности по кредитам и договорам займа. За первые шесть месяцев 2018 года было принято к производству 86 645 таких дел или 33% от общего числа оконченных гражданских дел.

Как сообщало ИА REGNUM, долг жителей Екатеринбурга за поставки газа в первом полугодии 2018 года составил 97,6 млн рублей. На данный момент в отношении задолжавших за газ жителей города предъявлено 2 167 исполнительных листов на общую сумму почти 21 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Екатеринбурга задолжали за газ почти 100 млн рублей

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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