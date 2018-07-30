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Трамп и премьер Италии обсудят НАТО и пошлины

Экономика

Итальянские СМИ анонсируют основные темы встречи Дональда Трампа и Джузеппе Конте

Трамп и премьер Италии обсудят НАТО и пошлины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Рим, 30 июля 2018, 10:21 — REGNUM  Основными темами встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник, 30 июля, станут вопросы о миссиях НАТО, а также тема пошлин, введенных США в отношении европейских товаров, сообщает информагентство Ansa.

Италия может сыграть особую роль в выстраивании нового диалога между ЕС и США, полагает Il Messaggero. Отношения обострились после решения Трампа о введении пошлин, однако в последние недели диалог принял менее конфронтационную форму.

У правительства Конте много общего с Дональдом Трампом, от отношения к нелегальной миграции до «симпатии к Путину», и это может помочь в выстраивании отношений, отмечает в свою очередь La Repubblica. При этом издание полагает, что Трампу вряд ли стоит доверять.

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Отношения США и Евросоюза
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