В Белоруссии собрали треть урожая

Минск, , 10:19 — REGNUM Более 2 млн т урожая собрали в Белоруссии, заявили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщает 30 июля БЕЛТА.

Согласно сообщению, на 30 июля было намолочено более 2 млн т зерна, средняя урожайность полей составила 29 ц/га. Было обработано 713,7 тыс. га или 33,4% урожайных площадей. Отмечается, что в 2017 году за тот же период было намолочено 519 тыс. т зерна. По уборке урожая лидирует Брестская область — здесь обработали 66,4% площадей.

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в республике создадут суперкомбайн. До этого момента будут разрабатывать обновленную версию комбайна «Полесье».

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