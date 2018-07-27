За полгода грузоперевозки по сети железных дорог Казахстана выросли на 9%

Астана, , 20:44 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года грузооборот по сети железных дорог Казахстана составил 106,5 млрд тонно-километров, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 27 июля в пресс-службе «Казахстанских железных дорог» (КТЖ).

Планируется, что по итогам 2018 года этот показатель составит 219 млрд тонно-километров. Объем транзита грузов увеличился на 23%, до 8,3 млн тонн. Перевозки в направлении Китай — Европа выросли на 40%.

Около 26% доходов «Казахстанских железных дорог» обеспечивается за счет транзита грузов. За отчетный период объем транзитных контейнерных перевозок составил 206,6 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля генеральный директор КТЖ Канат Алпысбаев и гендиректор компании PSA International Тан Чонг Мэн обсудили организацию перевозок через южный торговый коридор из города Чунцин (Китай) в Сингапур.

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