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Власти Крыма недосчитались денег за электричество в садовых товариществах

Экономика

Глава республики поручил в кратчайшие сроки установить всем гражданам счётчики

Симферополь, 27 июля 2018, 15:40 — REGNUM  Схема сбора денег за электроэнергию в садово-огороднических товариществах Крыма, где отсутствуют приборы учёта на участках граждан, абсолютно непрозрачна. Об этом 27 июля на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам совещания в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных образований и госпредприятия «Крымэнерго».

"Если провести простейший эксперимент и узнать у людей, сколько они передали средств председателю и какая сумма в итоге была начислена на счёт «Крымэнерго», уверяю, цифры не сойдутся. Этот бардак должен быть прекращён в кратчайшие сроки. В течение одной недели ожидаю от министерства топлива и энергетики РК совместный план действий с главами администраций по установке приборов учёта», — написал Аксёнов.

По его мнению, если провести опрос среди людей насчёт суммы ежемесячной оплаты и того, что по итогу было перечислено в «Крымэнерго», то все удивятся, поскольку собираемые суммы гораздо больше фактической задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле власти Крыма сообщили о грядущей реорганизации предприятия в акционерное общество, мотивируя это необходимостью повышения прозрачности и эффективности работы главного распределителя электроэнергии полуострова.

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