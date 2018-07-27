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В Белгородской области подсчитывают убытки аграриев из-за дождей

Экономика

Департамент АПК обеспечит регион семенами в 2019 году, если урожай-2018 не принесет семенного материала

В Белгородской области подсчитывают убытки аграриев из-за дождей
Цитата из х/ф «Земля». Реж. Александр Довженко. 1930. СССР
Подгнивший урожай под дождём

Белгород, 27 июля 2018, 15:11 — REGNUM  В Белгородской области специалисты подсчитывают, какой ущерб нанесли посевам обильные ливни, продолжавшиеся в регионе около недели и сильно ухудшившие качество будущего зерна. Об этом 27 июля сообщил региональный департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды

Из-за большого объема осадков и высоких температур воздуха зерно начало прорастать, что сделало его непригодным для использования в качестве семенного материала и фуража для скота. Урожайность и валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых культур сильно снизились.

Чтобы стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве, профильный департамент принял меры по обеспечению производителей региона семенами на 2019 год, а также составил хлебофуражный баланс.

По данным департамента АПК, сейчас озимая пшеница, горох, ячмень и тритикале убраны с площади 113 тыс. га — это 21% от намеченного объема. Валовой сбор зерна составил 510,4 тыс. тонн. Средняя урожайность — 45,4 центнера с гектара.

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