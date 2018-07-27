Пятница, 27 Июля 2018 года
14:45:21 МСК

Россия опередила Китай по объему товарооборота с Узбекистаном

Экономика

Ключевыми торговыми партнерами Узбекистана остаются также Казахстан, Южная Корея и Афганистан

Ташкент, 27 июля 2018, 14:16 — REGNUM  По итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил $2,836 млрд, сообщает 27 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на данные министерства внешней торговли республики.

Объем товарооборота Узбекистана с Китаем составил $2,881 млрд, с Казахстаном — $1,437 млрд, Турцией — $940 млн, Южной Кореей — $762 млн, Афганистаном — $341 млн, Германией — $334 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Узбекистаном и странами Туркестана составил $1,86 млрд, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода товарооборот Узбекистана со странами Туркестана вырос на 46%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить