Россия опередила Китай по объему товарооборота с Узбекистаном

Ташкент, , 14:16 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил $2,836 млрд, сообщает 27 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на данные министерства внешней торговли республики.

Объем товарооборота Узбекистана с Китаем составил $2,881 млрд, с Казахстаном — $1,437 млрд, Турцией — $940 млн, Южной Кореей — $762 млн, Афганистаном — $341 млн, Германией — $334 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Узбекистаном и странами Туркестана составил $1,86 млрд, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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