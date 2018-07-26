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Всемирный банк: долг госпредприятий создает риск для экономики Таджикистана

Экономика

Документы министерства финансов не позволяют понять, кто обслуживает долг – правительство или предприятие, что создает «моральную угрозу»

Душанбе, 26 июля 2018, 21:51 — REGNUM  Главными рисками для экономики Таджикистана остаются задолженности крупных государственных предприятий, считают специалисты Всемирного банка. Об этом 26 июля сообщает агентство Asia-Plus.

Эксперты Всемирного банка считают, что правительство республики терпит дополнительные фискальные издержки из-за непогашенных кредитов государственных предприятий, которые уже прошли перекредитование.

Правительство передает госпредприятиям кредит от международных финансовых организаций в пределах 3−6% годовых. В отчете Всемирного банка отметили, что документы министерства финансов не позволяют понять, кто обслуживает долг — правительство или предприятие, что создает «моральную угрозу».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трех месяцев 2018 года внешний долг Таджикистана сократился на 0,7%, до $2,86 млрд. В структуре внешнего долга $2,7 млрд составляет государственный долг, $32 млн — долг по государственным гарантиям и $31,5 млн — долг предприятий, неимеющих гарантий государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Внешний долг Таджикистана сократился на 0,7%

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Экономика Таджикистана
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