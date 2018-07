FocusEconomics: Узбекистан занял 8-е место в списке беднейших стран

Ташкент, , 20:41 — REGNUM В рамках прогноза уровня ВВП на душу населения в 2018 году Узбекистан занял 8-е место в списке беднейших стран мира, сообщает 26 июля издание KazakhStan со ссылкой на доклад компании FocusEconomics.

Согласно данным исследования The Poorest Countries in the World, в конце 2018 года ВВП на душу населения в Узбекистане составит $1026, в Таджикистане — $836 и Киргизии — $1222.

В тройку самых бедных стран вошли Конго, Мозамбик и Уганда. Таджикистан занял четвертое место.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всемирного банка, объем ВВП Узбекистана в 2017 году уменьшился на 27% и составил $48,7 млрд. В рейтинге стран по данному показателю республика заняла 85-е место, опустившись на 15 позиций.

Отметим, что в 2017 году в Узбекистане произошла девальвация национальной валюты, поэтому показатель уровня ВВП зависит от методики расчета и может значительно отличаться при резких изменениях курса. В частности, по официальным данным Госкомстата Узбекистана, в 2017 году объем ВВП составил 249 трлн сумов ($30,7 млрд — по курсу на январь 2018 года).

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк: Узбекистан опустился на 15 позиций в рейтинге стран по ВВП