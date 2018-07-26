ФСК «Лидер» ответил на обвинения СМИ – но не на все

Москва, , 16:23 — REGNUM Девелопер «ФСК «Лидер» ответил на обвинения в выводе средств и развале бизнеса. Сегодня, 26 июля, на сайте компании появился ответ на публикации в СМИ, согласно которым «бизнес «ФСК» заложен аффилированным компаниям, финансы выведены из страны, а руководство приобрело паспорта Мальты».

На это застройщики, в частности, ответили: «ФСК «Лидер» возводит проекты корпорации преимущественно на собственные средства и средства участников долевого строительства. Единственный кредит в размере 2,7 млрд рублей был взят под реализацию московского проекта дома премиум-класса «Дыхание». В настоящее время дом полностью построен (был введен в эксплуатацию в 2017 г.). Кредит обслуживается и погашается в соответствии с графиком. Из общей суммы кредита задолженность в остатке — 1,8 млрд рублей. ФСК «Лидер» регулярно проходит все налоговые проверки и вся деятельность компании ведется строго в соответствии с действующим законодательством РФ».

В ответе компании отсутствуют комментарии к информации о возможном выводе средств Urban Group через структуры «ФСК». Между тем СМИ и ранее сообщали о том, что средства выводились по подобной схеме. Осталась без ответа и информация о значительной и невозвратной задолженности Urban Group перед «ФСК».

Эксперты отмечают, что девелоперская компания никак не отреагировала на сообщения о значительных — до года — задержках сдачи домов в ЖК «Первый Андреевский» и «Домодедово парк». Напомним, что дольщики ЖК «Изумрудная долина», который «ФСК» достраивает, не только жаловались в СМИ, в партию «Единая Россия» и другие инстанции, но и в виде протеста уже вселялись в недостроенные корпуса. Также остались без внимания и ответа сообщения о низком качестве строительства.

Информацию РБК о получении семьей владельцев «ФСК «Лидер» гражданства Мальты, на которой авторы расследования строили предположения о вероятном подготовке руководства фирмы к бегству из России, компания также опровергать не стала.