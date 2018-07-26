Госдума ратифицировала соглашение о программе «Коларктик»

Москва, , 14:03 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014—2020 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Общий бюджет программы составляет 49 млн евро, что соответствует взносу РФ, ЕС, Финляндии и Швеции. Российская Федерация осуществляет софинансирование программы посредством привлечения Европейского банка реконструкции и развития.

Программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, а также приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии.

Поскольку проектные партнеры получают финансирование в размере 90% от стоимости проекта из бюджета программы, который формируется из взносов сторон, к участию в государственных закупках, проводимых в целях реализации проектов, допускаются на равных условиях лица, происходящие из стран, представители которых допущены к закупкам согласно правилам сторон. Исключение составляет предоставление национальной преференции в целях содействия развитию местного потенциала в отношении договоров на сумму не более 20 тыс. евро.