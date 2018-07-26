РФ, скорее всего, уже потеряла Новый Шёлковый путь – Александр Бузгалин

Москва, , 11:36 — REGNUM РФ ведёт очень вялое экономическое сотрудничество с Китаем, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM

«РФ ведёт очень вялое экономическое сотрудничество с Китаем, и причина этого связана главным образом с тем, что Китай предполагает долгосрочные серьёзные стратегические программы сотрудничества с ориентацией на среднюю норму прибыли и без больших откатов и коррупционных возможностей, — пояснил Бузгалин. — Российский бизнес на это не идёт. Ему надо сейчас, здесь, много и желательно с кучей взяток для чиновников. Новый Шёлковый путь Россия, скорее всего, уже потеряла».

Напомним, что в то же время Китай активно наращивает своё экономическое присутствие в Африке. Так, торговля между Китаем и странами Африки выросла с 765 млн долларов в 1978 году до 170 млрд в 2017 году, продемонстрировав рост более чем в 200 раз. За первые пять месяцев 2018 года торговля выросла на 17,7%, достигнув 82 млрд долларов в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Кроме того, последние девять лет Китай является крупнейшим торговым партнёром стран АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос и Мьянма, Камбоджа). По словам заместителя министра торговли Китая Гао Яна, торговый оборот между Китаем и АСЕАН за последние пять месяцев вырос на 18,9% до 232,64 млрд долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговый оборот Китай-АСЕАН вырос в 6,6 раз

Читайте развитие сюжета: Китай за годы реформ в 100 раз нарастил инвестиции в Африку