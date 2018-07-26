Дальневосточная оффшорная зона будет жизнеспособней Калининградской

Якутск, , 10:28 — REGNUM Инициативу создать на двух российских островах специальные административные районы с особыми условиями бизнеса в Якутии оценили как потенциально полезную. Однако кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов считает, что только жизнь покажет, насколько САР будут эффективными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особые оффшорные зоны планируется создать на двух островах России — Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области.

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«В условиях введения санкций со стороны США и её западных союзников они позволяют компаниям из этих стран инвестировать средства в Россию. Кроме того, Дальневосточный САР позволит привлечь инвестиции из стран АТР, которые не участвуют в санкциях, поэтому он будет более конкурентоспособен», — подчеркнул эксперт.

Юрий Данилов обратил внимание на то, что специальные административные районы (САР), являющиеся оффшорными зонами для иностранцев, создаются для привлечения иностранных инвестиций. «Жизнь покажет насколько эти САР будут эффективными», — пояснил экономист.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 25 июля приняла во втором чтении законопроект о создании и специальных административных районов (САР). Они будут располагаться на территории островов Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Фактически там создаются зоны, которые будут аналогами иностранных оффшоров. На островах будут действовать особые условия ведения бизнеса, предусматривающие регистрацию компании за один день и освобождение от уплаты налогов, полученных за пределами РФ.