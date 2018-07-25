Только для иностранцев: Законопроект об офшорах в РФ прошел II чтение ГД

Москва, , 12:03 — REGNUM Законопроект о создании и работе в РФ специальных административных районов (САР) на территории остров Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Речь идет о появлении в РФ специальных зон, которые станут аналогом иностранных офшоров. Так, на территории двух российских городов будут созданы территории с особыми условиями ведения бизнеса. На территории САР предлагается разрешить регистрировать компании за один день. При этом налоги они смогут не уплачивать налоги, которые получили за пределами РФ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что САРы привлекут средства как российских инвесторов, размещенных в зарубежных юрисдикциях, обратно в РФ.

Однако, как передавало ранее ИА REGNUM, ко второму чтению профильный комитет по предложению правительства уточнил, что регистрироваться в САРах смогут только иностранные юрлица. Таким образом, российские компании не смогут пользоваться экономическими и налоговыми преференциями, которые предоставят «внутренние офшоры». Кроме того, законопроект также запрещает банкам и некредитные финансовые организации быть участниками САР.

При этом у иностранных компаний не будет никаких льгот в вопросе привлечения на работу иностранцев — каждому сотруднику придется оформлять разрешение на работу в общем порядке. Изначально предполагалось, что участники САРов смогут привлекать иностранцев в упрощенном режиме.

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