Названы наиболее популярные для отдыха города СНГ

Москва, , 15:52 — REGNUM Лучшими городами Содружества Независимых Государств для путешествий летом 2018 года оказались Баку, Минск и Алма-Ата. Таковы результаты рейтинга, составленного аналитическим агентством ТурСтат.

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Помимо столиц Азербайджана и Белоруссии, в топ-10 привлекательных для туристов городов вошли Ереван (Армения), Астана (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Ташкент (Узбекистан). Также пользовались популярностью у отдыхающих Кишинёв, Душанбе и Ашхабад.

По данным агентства, туристы проводят в этих городах в среднем два дня, а затем едут отдыхать на курорты Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь — в Белоруссии, на курорт Боровое — в Казахстане, на озере Иссык-Куль — в Киргизии.

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Средние траты на отдых составляют от $50 до $100 в сутки на проживание и питание. Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинг-туров лидируют Баку и Астана.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проведённому Ростуризмом анализу, среди внутрироссийских направлений летом 2018 года туристов больше всего интересуют путешествия в Крым, на втором месте — Краснодарский край, на третьем, с большим отрывом, — Калининградская область. Среди направлений зарубежного туризма наибольшей популярностью пользуются Турция, Испания, Греция, Кипр, Болгария, Черногория, Таиланд и Абхазия.

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