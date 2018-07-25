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Шантаж удался: «ДнепрАзот» продает жидкий хлор в два раза дороже

Экономика

Ранее «ДнепрАзот» согласился продолжить выпуск хлора при условии повышения на него цены

Киев, 25 июля 2018, 13:47 — REGNUM  Запорожской области придется закупать жидкий хлор по цене более чем в два раза выше прежней, заявил заместитель главы обладминистрации Виктор Скобликов, сообщает 25 июля «Укринформ».

По его словам, первоначально область закупала жидкий хлор по 21 тыс. гривен ($790) за тонну, а теперь «ДнепрАзот» согласен продавать хлор только по цене 47 тыс. гривен ($1,768 тыс.) за тонну. Скобликов отметил, что повышение цен на хлор не сильно скажется на цене питьевой воды для населения, поскольку жидкий хлор не играет существенную роль в ценообразовании.

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Напомним, ранее «ДнепрАзот» согласился продолжить выпуск жидкого хлора, но при условии, что цена на него будет выше, чем прежде.

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Проблема нехватки питьевой воды
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