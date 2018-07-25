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Рабочие «ДнепрАзота»: завод может снова остановить производство хлора

Экономика

Сотрудники предприятия требуют повысить цены на газ

Киев, 25 июля 2018, 10:33 — REGNUM  Если правительство Украины не повысит цены на газ, то «ДнепрАзот» может вновь прекратить производство жидкого хлора, сообщает 25 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, 24 июля под стенами антимонопольного комитета Украины (АМКУ) провели пикет работники «ДнепрАзота», которые требовали повысить цены на газ. Это необходимо для восстановления рентабельности производства завода, считают рабочие. С сотрудниками завода встретился заместитель главы АМКУ Андрей Вовк и пообещал рассмотреть требования пикетчиков.

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Напомним, ранее «ДнепрАзот» согласился вновь наладить производство жидкого хлора, но уже по более высокой цене. Тем не менее производство хлора составляет только 10% от мощностей предприятия, остальная работа: производство минеральных удобрений, аммиака и так далее — по-прежнему остановлена, так как низкие цены на газ делают производство невыгодным.

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