Волгоград получит 186 млн рублей из-за подорожания бензина

Москва, , 12:22 — REGNUM Волгоградская область получит более 186,3 млн рублей в качестве компенсации из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства РФ. Всего между регионами распределено 5 млрд рублей.

Деньги выделены из резервного фонда правительства России. Они пойдут на софинансирование расходов регионов, которые связаны с представлением субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 июля проект постановления правительства одобрила Госдума РФ. Напомним, что ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил проверить обоснованность повышения цен на бензин. По его мнению, подорожание может негативно сказаться на осенних полевых работах. Тогда глава региона сообщал, что в области на некоторых заправках цены на ГСМ за месяц выросли на 10%.

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