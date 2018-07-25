Кубань получит 219 млн рублей субсидий для сельхозтоваропроизводителей

Москва, , 12:13 — REGNUM 219 млн 337,3 тыс. рублей получит Краснодарский край из резервного фонда правительства РФ по программе развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Эти средства будут выделены в качестве субсидий в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы. Проект распоряжения правительства накануне, 24 июля, как сообщало ИА REGNUM, поддержан Государственной думой РФ.

В соответствии с проектом правительства РФ, который был представлен Минсельхозом, между регионами всего будет распределено 5 млрд рублей.

«Эти средства предлагается дополнительно выделить в связи с увеличением цен на горюче-смазочные материалы», — сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков на заседании парламента.

Отметим, что для Краснодарского края запланирован самый большой объем субсидий среди регионов Южного федерального округа после Ростовской области (311 млн рублей): так, для Адыгеи сумма субсидий указана в размере 13,1 млн рублей, Калмыкии — 24 млн, Крыма — 49,6 млн, Севастополь — 92,5 млн, Астраханской — 2,9 млн, Волгоградской — 186,4 млн.