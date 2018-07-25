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В ФАС отметили бурный рост частного предпринимательства в Крыму

Экономика

Игорь Артемьев уверен, что в этой сфере полуостров опережает большую часть регионов страны

В ФАС отметили бурный рост частного предпринимательства в Крыму
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 25 июля 2018, 08:58 — REGNUM  Крым опережает большую часть регионов страны по уровню развития частного предпринимательства. Об этом 24 июля заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

«Мы приятно удивлены развитием частного предпринимательства в Крыму и Севастополе. По уровню развития этой сферы полуостров впереди большей части российских регионов. Более развитая конкуренция по сравнению с другими регионами является небольшим преимуществом, которое нужно использовать во благо граждан», — сказал Артемьев журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов высказал мнение о том, что далеко не все крымские частники правильно понимают понятие свободной конкуренции, поскольку часто «скатываются к спекулятивным схемам». В качестве примера руководитель региона привёл ситуацию в сфере торговли баллонным газом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: не все крымчане верно понимают свободную конкуренцию

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